Visite de l’église Saint-Christophe Eglise Saint-Christophe Lasbordes

Visite de l'église Saint-Christophe Dimanche 21 septembre, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Eglise Saint-Christophe Aude

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite commentée de l’église Saint-Christophe

Profitez de visites commentées toutes les 30 minutes pour découvrir l’histoire et le patrimoine de l’église Saint-Christophe.

Eglise Saint-Christophe Rue de l’Échelle, 11400 Lasbordes Lasbordes 11400 Aude Occitanie L’église Saint-Christophe de Lasbordes date de la fin XIIIe S. De style gothique languedocien, l’édifice renferme un mobilier classé remarquable. Le retable baroque de 1679 œuvre de Mélair orne le chœur. Des peintures murales médiévales monumentales ont été mises à jour en 1988. Stationnement possible avenue Rhin et Danube

