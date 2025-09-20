Visite de l’église Saint-Christophe (Naucelles) Église Saint-Christophe Naucelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Découvrez l’architecture et l’histoire de l’église Saint-Christophe, en compagnie de l’association Naucelles Mémoire et Patrimoine.
Église Saint-Christophe Place de l’église 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
© Aurillac Agglomération