Informations pratiques

Pierrefitte-en-Auge

Visite de l’église Saint-Denis à Pierrefitte-en-Auge

Eglise Pierrefitte-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Découverte patrimoniale

La net et le choeur datent du 13e siècle. Au 17e siècle un exceptionnel décor est peint par des artistes Italiens dans un camaïeu de brun et de bleu-gris sur la voûte de la nef, on y voit des scènes de l’Ancien Testament, des paysages et des figures de Saints. Le retable date du 18e siècle, avec au centre une Assomption de la Vierge. .

Eglise Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie

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English : Visite de l’église Saint-Denis à Pierrefitte-en-Auge

Discovering our heritage

L’événement Visite de l’église Saint-Denis à Pierrefitte-en-Auge Pierrefitte-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme