Visite de l’église Saint-Denis église Saint Denis Rillieux-la-Pape

Visite de l’église Saint-Denis église Saint Denis Rillieux-la-Pape samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Denis Samedi 20 septembre, 11h00 église Saint Denis Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T17:+

L’église Saint-Denis a été construite en 1865 sur le site de l’ancienne église paroissiale de Rillieux. Elle est représentative du style néo-roman, avec ses voûtes en berceau, ses pierres de Couzon et de Villebois, et ses décors peints.

La visite propose une lecture de l’architecture et des choix décoratifs. L’ensemble permet de mieux comprendre le contexte local et les enjeux de conservation de ce patrimoine.

Les visites ont lieu aux heures suivantes : 14h/ 16h/ 17h

L’église est ouverte à la visite libre toute la journée à partir de 11h, des supports de médiations sont mis à disposition.

église Saint Denis 10 rue du général Brosset 69140 Rillieux la pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 81 L’église Saint-Denis a été construite en 1865 sur le site de l’ancienne église paroissiale de Rillieux. Elle est représentative du style néo-roman, avec ses voûtes en berceau, ses pierres de Couzon et de Villebois, et ses décors peints. Parkings gratuits à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Rillieux la pape