Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur Vaux-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur
Église Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec Daniel Lesueur, habitant de Vaux-sur-Mer et passionné d’histoire, partez à la découverte de l’église Saint-Étienne et des pages d’histoire qu’elle raconte, témoignant du passé prestigieux de la commune.
Gratuit – Sans réservation.
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Église Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
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English :
Join Daniel Lesueur, a resident of Vaux-sur-Mer and history enthusiast, on a journey to discover the Church of Saint-Étienne and the stories it tells, which bear witness to the town’s illustrious past.
Free? No reservation required.
L’événement Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer
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