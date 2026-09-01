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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur Vaux-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Église
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur

Église Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Avec Daniel Lesueur, habitant de Vaux-sur-Mer et passionné d’histoire, partez à la découverte de l’église Saint-Étienne et des pages d’histoire qu’elle raconte, témoignant du passé prestigieux de la commune.
Gratuit – Sans réservation.
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Église Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Join Daniel Lesueur, a resident of Vaux-sur-Mer and history enthusiast, on a journey to discover the Church of Saint-Étienne and the stories it tells, which bear witness to the town’s illustrious past.
Free? No reservation required.

L’événement Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer

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