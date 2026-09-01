Informations pratiques

La Feuillie

Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine

2 Impasse de l’Église La Feuillie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite de l’Église Saint-Eustache à La Feuillie le samedi 12 septembre prochain à 14h. Cette visite sera menée par M. Petit, de la Société de Patrimoine, Histoire et Généalogie. .

2 Impasse de l’Église La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine La Feuillie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray