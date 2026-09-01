Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine La Feuillie
samedi 12 septembre 2026 · La Feuillie
Informations pratiques
La Feuillie
Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine
2 Impasse de l’Église La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite de l’Église Saint-Eustache à La Feuillie le samedi 12 septembre prochain à 14h. Cette visite sera menée par M. Petit, de la Société de Patrimoine, Histoire et Généalogie. .
2 Impasse de l’Église La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite de l’Église Saint-Eustache Journées européennes du patrimoine La Feuillie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à La Feuillie (Seine-Maritime)
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 12 septembre 2026
- Fête Saint-Eustache La Feuillie 18 septembre 2026
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 19 septembre 2026
- Foire à tout La Feuillie 20 septembre 2026
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 26 septembre 2026