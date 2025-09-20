Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine Saint-Félix
Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine Saint-Félix samedi 20 septembre 2025.
Le bourg Saint-Félix Charente
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et admirez ses caractéristiques architecturales et ses particularités, comme sa cheminée ou ses vitraux remarquables aux motifs végétaux.
Le bourg Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 73 81 st-felix.mairie@orange.fr
English : Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine
Come and visit this 12th century church freely and admire its architectural characteristics and particularities, such as its fireplace or its remarkable stained glass windows with plant motifs.
German : Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine
Jahrhundert frei besichtigen und ihre architektonischen Merkmale und Besonderheiten bewundern, wie den Kamin oder die bemerkenswerten Glasfenster mit Pflanzenmotiven.
Italiano : Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine
Fate una visita gratuita di questa chiesa del XII secolo e ammiratene le caratteristiche architettoniche e le particolarità, come il camino e le notevoli vetrate con motivi vegetali.
Espanol : Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine
Haga una visita gratuita a esta iglesia del siglo XII y admire sus características arquitectónicas y particularidades, como su chimenea y sus notables vidrieras con motivos vegetales.
