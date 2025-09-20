Visite de l’église Saint Généreux Place Saint Généreux Le Girouard

Visite de l’église Saint Généreux Place Saint Généreux Le Girouard samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint Généreux Samedi 20 septembre, 10h00 Place Saint Généreux Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite de l’église Saint Généreux, construite en 1900 et dominant la rivière la Ciboule.

Exposition sur le patrimoine architectural – Mise en avant des archives sur l’origine et l’histoire des bâtiments de la commune

Place Saint Généreux Place Saint Généreux 85150 LE GIROUARD Le Girouard 85150 La Guibretière Vendée Pays de la Loire 02 51 46 61 56 https://www.legirouard.fr

Visite de l’église Saint Généreux, construite en 1900 et dominant la rivière la Ciboule.

© Mairie du Girouard