Visite de l’église Saint-Georges Eglise Saint-Georges Hermaville

Visite de l’église Saint-Georges 20 et 21 septembre Eglise Saint-Georges Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de 10h à 18h

Visite guidée à 15h sur le thème « L’église de Hermaville, un exemple d’église fortifiée de l’Artois

Exposition sur le thème « Une tradition qui demeure : le pélerinage en l’honneur du Sacré Coeur »

Eglise Saint-Georges rue de l’Eglise, Hermaville Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025