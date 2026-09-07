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Visite de l’Eglise Saint Georges, un patrimoine Roman à découvrir, Église Saint-Georges,, Eysson

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Georges, · Eysson

Visite de l’Eglise Saint Georges, un patrimoine Roman à découvrir, Église Saint-Georges,, Eysson

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Georges,
Adresse
Grande Rue 25530 Eysson
Ville
25530 Eysson
Département
Doubs

Visite de l’Eglise Saint Georges, un patrimoine Roman à découvrir Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Georges, Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir un lieu chargé d’histoire, fondé au XIIème siècle, qui fera prochainement l’objet d’une restauration. Seront présents des artisans d’art, qui démontreront leurs savoir-faire, et des visites guidées expliqueront l’histoire du lieu, ses spécificités architecturales, et le plan de restauration à venir.

Église Saint-Georges, Grande Rue 25530 Eysson Eysson 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir un lieu chargé d’histoire, fondé au XIIème siécle, qui fera prochainement l’objet d’une restauration. Seront présents des artisans d’art, qui démontreront leurs savoir-faire, et des à…

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