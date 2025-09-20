Visite de l’Eglise Saint Germain de Cogny Eglise Saint-Germain Cogny

Visite de l’Eglise Saint Germain de Cogny Eglise Saint-Germain Cogny samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’église Saint Germain de Cogny

Eglise Saint-Germain 348 rue Mont Saint Guibert 69640 Cogny Cogny 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474673055 http://https.//cogny-beaujolais.fr Construite au 19 ème siècle cette église de style néogothique possède un tympan et des vitraux remarquables ainsi qu’un Christ et une chaire inscrits à l’inventaire des monuments historiques .Elle succède à une ancienne église du 13ème siècle dont il ne reste que des colonnes et chapiteaux présentés sur la place contigüe. Lieu accessible en fauteuil ; parkings à proximité.

