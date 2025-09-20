Visite de l’église Saint-Germain de Vitteaux Église Saint-Germain de Vitteaux Vitteaux

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église remaniée jusqu’au XVIIe siècle, avec sa tour clocher d’inspiration romane, son triptyque de Nicolas de Hoey (1596), et sa tribune d’orgues du XVe siècle.

Église Saint-Germain de Vitteaux Place Chanoine Millot 21350 Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 33 90 14 http://www.vitteaux-tourisme.com

© A. Morin