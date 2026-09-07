Visite de l’église saint Germain, Église Saint-Germain, Poilly-sur-Tholon

Informations pratiques

Visite de l’église saint Germain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Poilly-sur-Tholon !

Vous pourrez visiter librement, seul ou en famille, cet édifice. Vous aurez également la possibilité de visiter l’église de manière commentée tout l’après-midi. Alors, venez découvrir ce patrimoine de Poilly-sur-Tholon !

Église Saint-Germain Chemin du fort, 89110 Poilly-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Germain a une origine fort ancienne. La terre de Poilly fut en effet donnée par son saint patron, qui la possédait en propre, à l’église épiscopale d’Auxerre. La paroisse est citée dans plusieurs textes du IXe siècle. Au Moyen Âge, l’édifice faisait partie d’un ensemble fortifié entouré de fossés, appelé le « Fort de Poilly ». Après la guerre de Cent Ans, un nouveau chœur fut reconstruit dans le prolongement de la nef. Celle-ci, dont les murs remontent au XIIIe siècle, fut à son tour enrichie au XVIe siècle d’un beau portail Renaissance où l’on pouvait encore lire au siècle passé la date de 1538. Enfin, la tour, détruite lors des guerres de religion, fut reconstruite en bel appareil régulier et s’élève aujourd’hui à 52 mètres, et en 1690 une chapelle de caractère funéraire fut construite sur le flanc nord par Zacharie Thierrat, premier seigneur de Poilly. À l’intérieur, l’église possède un retable de pierre daté de 1629, classé au titre des Monuments historiques, de même que la grille en fer forgé du chœur. accès libre

Venez découvrir l’église de Poilly-sur-Tholon, visite libre commentée tout l’après-midi.

©QuentinD