Visite de l’église Saint-Hilaire, Église paroissiale Saint-Hilaire, Oizé

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Hilaire 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Hilaire Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Place Marin Mersenne

L’église Saint-Hilaire d’Oizé, qui associe une nef romane à un cœur gothique de type Plantagenêt, s’inscrit dans l’histoire du village, chef-lieu d’un important doyenné au Moyen-Âge.

Classée au titre des monuments historiques, vous découvrirez l’histoire de l’église et de la commune d’Oizé, ainsi que les petites histoires qui y sont attachées. Vous pourrez admirer la fresque murale du 13e siècle, une des deux seules représentations de l’inhumation de Saint-Hilaire.

Toutes les parties sont autorisées sauf le clocher, pour des raisons de sécurité.

Visites libres et commentées

Samedi et dimanche de 9h à 12h30.

Église paroissiale Saint-Hilaire 02 Montaupin, 72330 Oizé, France Oizé 72330 Sarthe Pays de la Loire Église mentionnée dès la fin du XIIe siècle, restaurée entre 1900 et 1904 par Auguste Ricordeau. Décors peints des 12e et XVIIe siècles.

Place Marin Mersenne

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