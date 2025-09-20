Visite de l’église Saint-Jacques-le-Majeur Église Saint-Jacques-le-Majeur Bernouil

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au cœur du village de Bernouil, l’église Saint-Jacques-le-Majeur se distingue par sa rare silhouette en trèfle à quatre feuilles. Cette forme unique confère au lieu une symbolique forte d’harmonie et de protection. Discrète mais singulière, elle incarne l’âme d’un territoire rural attaché à ses racines.

Église Saint-Jacques-le-Majeur 89360 Bernouil Bernouil 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette église originale, par sa forme en trèfle, est située sur le chemin vers Compostelle. Construite entre 1634 et 1643 par la famille de Cannelle, et François de Cannelle, Seigneur du lieu, y fut enterré en 1630. Son plan quadrilobé l’apparente à une série de monuments très rares en France, celle des chapelles en forme de mausolée, édifiées à la Renaissance. parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Gilles Vaugeois