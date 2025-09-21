VISITE DE L’ÉGLISE SAINT- JACQUES Église St Jacques Perros-Guirec

VISITE DE L'ÉGLISE SAINT- JACQUES Église St Jacques Perros-Guirec dimanche 21 septembre 2025.

Église St Jacques 2 place de l'église Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

Visite commentée de l’architecture de l’édifice au travers de son histoire. Découverte des sculptures, des chapiteaux,

des colonnes de la nef romane et du mobilier remarquable de l’église

21/09 de 14h à 16h30 ARSSAT

Rendez-vous devant le porche ouest de l’Église .

Église St Jacques 2 place de l’église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

