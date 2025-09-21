VISITE DE L’ÉGLISE SAINT- JACQUES Église St Jacques Perros-Guirec
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT- JACQUES Église St Jacques Perros-Guirec dimanche 21 septembre 2025.
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT- JACQUES
Église St Jacques 2 place de l’église Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite commentée de l’architecture de l’édifice au travers de son histoire. Découverte des sculptures, des chapiteaux,
des colonnes de la nef romane et du mobilier remarquable de l’église
21/09 de 14h à 16h30 ARSSAT
Rendez-vous devant le porche ouest de l’Église .
Église St Jacques 2 place de l’église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VISITE DE L’ÉGLISE SAINT- JACQUES Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec