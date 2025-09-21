Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny Église Saint-Jean-Baptiste Giromagny

Entrée gratuite

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir autrement l’église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny.

Au programme :

10h à 17h

L’église de Giromagny vous dévoile ses petits secrets et ses grandes histoires à travers un circuit d’anecdotes captivant, organisé par l’Amicale du personnel de la Ville.

– ️ Nouveauté immersive : plongez dans une visite virtuelle en 3D de l’église grâce à un casque de réalité virtuelle, en partenariat avec le Centre de Réadaptation de Mulhouse.

– Zoom sur un métier rare : découvrez le monde fascinant des cloches avec Antoine Raullet (Campanes’Est) et initiez-vous à la campanologie avec Robin Gotti.

⛪ Un clocher à sauvegarder : informez-vous sur le projet de restauration du clocher et participez à la collecte de dons en lien avec la Fondation du Patrimoine.

17h à 18h30

Clôture musicale à 17h : concert exceptionnel saxophone & orgue, organisé par Les Amis de l’Orgue – un moment unique dans un cadre majestueux.

Venez vivre une expérience unique mêlant histoire, savoir-faire et musique.

L'église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny, édifiée au XVIIIᵉ siècle, est un repère emblématique du centre-ville. Son architecture sobre et élégante cache un riche patrimoine intérieur : vitraux colorés, mobilier ancien et orgue remarquable. L'église témoigne à la fois de l'histoire religieuse et du savoir-faire artisanal local, offrant aux visiteurs un lieu de recueillement mais aussi de découverte patrimoniale.

