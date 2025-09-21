Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny Église Saint-Jean-Baptiste Giromagny
Entrée gratuite
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir autrement l’église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny.
Au programme :
10h à 17h
L’église de Giromagny vous dévoile ses petits secrets et ses grandes histoires à travers un circuit d’anecdotes captivant, organisé par l’Amicale du personnel de la Ville.
– ️ Nouveauté immersive : plongez dans une visite virtuelle en 3D de l’église grâce à un casque de réalité virtuelle, en partenariat avec le Centre de Réadaptation de Mulhouse.
– Zoom sur un métier rare : découvrez le monde fascinant des cloches avec Antoine Raullet (Campanes’Est) et initiez-vous à la campanologie avec Robin Gotti.
⛪ Un clocher à sauvegarder : informez-vous sur le projet de restauration du clocher et participez à la collecte de dons en lien avec la Fondation du Patrimoine.
17h à 18h30
Clôture musicale à 17h : concert exceptionnel saxophone & orgue, organisé par Les Amis de l’Orgue – un moment unique dans un cadre majestueux.
Venez vivre une expérience unique mêlant histoire, savoir-faire et musique.
Église Saint-Jean-Baptiste 2 rue de l’Église, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 27 14 18 https://www.giromagny.fr/ https://www.instagram.com/villedegiromagny/;https://www.youtube.com/@villedegiromagny;https://www.facebook.com/profile.php?id=61558328428838 L’église Saint-Jean-Baptiste de Giromagny, édifiée au XVIIIᵉ siècle, est un repère emblématique du centre-ville. Son architecture sobre et élégante cache un riche patrimoine intérieur : vitraux colorés, mobilier ancien et orgue remarquable. L’église témoigne à la fois de l’histoire religieuse et du savoir-faire artisanal local, offrant aux visiteurs un lieu de recueillement mais aussi de découverte patrimoniale. Un ensemble de parkings est accessible non loin de l’église.
© Stéphane Guyot