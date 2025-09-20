Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Préchac-sur-Adour
Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste 20 et 21 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gers
Gratuit. Visites à la demande.
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste
Participez à une visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste à Préchac-sur-Adour.
L’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire, l’architecture et les particularités de ce lieu de culte, au cœur du patrimoine local.
Une découverte accessible à tous, pour mieux comprendre ce témoin de la vie religieuse et villageoise.
Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste, Rue Saint-Jean, 32160 Préchac sur Adour Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie Eglise du XIIe siècle, le long du canal de l’Alaric Parking au niveau du lac
© Préchac sur Adour