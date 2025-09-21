Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste et concert de la chorale Clairdor Église Saint-Jean-Baptiste Moloy

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église Saint-Jean-Baptiste de Moloy et assistez à un concert de la chorale Clairdor. Vingt artistes vous proposeront un répertoire de musique classique et Renaissance.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’Église, 21120 Moloy Moloy 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

