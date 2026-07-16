Visite de l’église Saint Jean-Baptiste, La chapelle d’Aligné, La Chapelle-d’Aligné
samedi 19 septembre 2026 · La chapelle d'Aligné · La Chapelle-d'Aligné
Informations pratiques
Visite de l’église Saint Jean-Baptiste 19 et 20 septembre La chapelle d’Aligné Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Place de l’église
L’église est particulièrement intéressante car elle-même des origines médiévales très anciennes à de profondes transformations au XIXe s.
Elle est dédiée à St Jean-Baptiste. Elle fût donnée aux moines de l’abbaye de St Aubin par Agnès Clervaux.
Au XVe s l’édifice fut remanié, notamment la nef qui fût prolongée.
Entre 1830 et 1840 à noter la construction de 2 chapelles latérales ainsi que l’édification d’un imposant clocher achevé en 1879
Des fiches historiques seront mises à disposition.
Visite libres samedi et dimanche de 14h à 18h
La chapelle d’Aligné La Chapelle d’Aligné La Chapelle-d’Aligné 72300 Sarthe Pays de la Loire
Place de l’église
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