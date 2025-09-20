Visite de l’église Saint Jean baptiste Le Loroux-Bottereau
Rue du Bois Ferry Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE|
Sam. et dim. 14h-18h|
Visite du clocher. Places limitées, sur inscription loroux-bottereau.fr. .
Rue du Bois Ferry Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 80 90 13
English :
Visit to the church of St John the Baptist
German :
Besuch der Kirche St. Johannes der Täufer
Italiano :
Visita alla chiesa di San Giovanni Battista
Espanol :
Visita a la iglesia de San Juan Bautista
