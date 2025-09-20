Visite de l’église Saint Jean baptiste Le Loroux-Bottereau

Rue du Bois Ferry Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE|

Sam. et dim. 14h-18h|

Visite du clocher. Places limitées, sur inscription loroux-bottereau.fr. .

Rue du Bois Ferry Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 80 90 13

English :

Visit to the church of St John the Baptist

German :

Besuch der Kirche St. Johannes der Täufer

Italiano :

Visita alla chiesa di San Giovanni Battista

Espanol :

Visita a la iglesia de San Juan Bautista

