Visite de l’église Saint-Jean-d’Etampes Église Saint-Jean d’Étampes La Brède

Visite de l’église Saint-Jean-d’Etampes Église Saint-Jean d’Étampes La Brède samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Jean-d’Etampes 20 et 21 septembre Église Saint-Jean d’Étampes Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À la découverte de l’église – visites libres et commentées

Visite libre de l’église tout au long du week-end : explorez librement ce lieu de culte et son patrimoine architectural, témoin de siècles d’histoire.

Visites commentées pour aller plus loin dans la découverte :

️ Samedi à 10h, 15h et 17h

️ Dimanche à 10h 15h et 17h

Laissez-vous guider pour comprendre l’histoire, les particularités architecturales et les trésors de l’église.

Participation au circuit des églises de la paroisse des Graves, avec un concours photo ouvert à tous les regards curieux et créatifs !

Église Saint-Jean d’Étampes Place Saint-Jean d’Étampes, 33650 La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 55 60 89 C’est le bâtiment le plus ancien de la commune. Dédiée à saint Jean d’Etampes ou d’Estampes, elle doit son nom à la présence sur la paroisse d’une installation templière à l’emplacement d’une des plus anciennes maisons du Bourg.

Suite aux outrages du temps, le monument a fait l’objet d’une reconstruction en style néo-roman par l’architecte Gustave Alaux, ami et disciple de Viollet Le Duc entre 1854 et 1864.

Subsistent du bâtiment d’origine la façade de la nef et le portail central de style roman saintongeais qui sont datés du XIe siècle. À noter, les magnifiques modillons du portail.

La restauration réalisée par la commune s’est terminée en 2022. Sortie 1, autoroute A62, parking à proximité.

À la découverte de l’église – visites libres et commentées

© Alain Boisnier