Visite de l’église Saint-Jean Église Saint-Jean Dole

Visite de l’église Saint-Jean Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Jean Jura

Entrée libre

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite en 1964 par Anton Korady, l’église Saint-Jean de Dole est un bel exemple d’architecture avant-gardiste. Avec sa silhouette en forme de voile gonflée par le vent et ses grilles en acier illustrant l’Apocalypse de saint Jean, cette église ne ressemble à aucune autre. Venez la découvrir librement ou lors d’une visite commentée dimanche 21 septembre à 16h.

Église Saint-Jean 46 rue du Général Lachiche, 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 72 20 25 https://www.paroissesdedole.com/ Le terrain nécessaire à la construction de l’édifice a été vendu par la congrégation Saint-Charles de Dole. Le projet des architectes David et Korady ainsi que du sculpteur Calka a été sélectionné le 1er août 1960 à la suite d’un concours d’architecture national. Les cloches ont été baptisées le 17 mai 1964 et l’église finalement consacrée le 14 juin 1964.

L’édifice a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en 2004, puis inscrit au titre des Monuments historiques en 2006, et classé en 2007.

© Ville de Dole