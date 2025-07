VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE Vinça

Vinça Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-15 14:30:00

2025-07-15

Visite de l’église Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, RDV devant le portail de l’église à 14h30. Entrée gratuite

Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19

English :

Visit Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse church, RDV in front of the church gate at 2:30pm. Free admission

German :

Besichtigung der Kirche Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, RDV vor dem Portal der Kirche um 14:30 Uhr. Kostenloser Eintritt

Italiano :

Visita alla chiesa di Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, RDV davanti al cancello della chiesa alle 14.30. Ingresso libero

Espanol :

Visita a la iglesia de Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, RDV frente a la puerta de la iglesia a las 14:30 h. Entrada gratuita

