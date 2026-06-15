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Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix

Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix

Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix vendredi 23 octobre 2026.

Ville : 40400 Carcarès-Sainte-Croix

Département : Landes

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : vendredi 23 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Carcarès-Sainte-Croix

Visite de l’église Saint Laurent

Carcarès-Sainte-Croix Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Visite commentée de l’église Saint Laurent par un membre du comité paroisse. Pendant 1 heure, partez à la découverte de cette église atypique.
Visite commentée de l’église Saint Laurent par un membre du comité paroisse. Pendant 1 heure, partez à la découverte de cette église atypique.   .

Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98  contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Visite de l’église Saint Laurent

Guided tour of Saint Laurent Church led by a member of the parish committee. Spend an hour exploring this unique church.

L’événement Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas

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