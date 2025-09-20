Visite de l’église Saint-Laurent de Choux Église Saint-Laurent de Choux Choux

Visite de l’église Saint-Laurent de Choux 20 et 21 septembre Église Saint-Laurent de Choux Jura

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Laurent, de son cimetière et de la croix de 1631 à proximité.

Vous pourrez également parcourir un chemin du patrimoine d’environ 1,5 km dans le village (plan disponible à l’église).

Samedi à 17h, la chorale Les voix de la Combe donnera un concert dans l’église.

Église Saint-Laurent de Choux Place de l’Église, 39370 Choux Choux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté 07 82 91 04 23 Cette église du XIXe siècle, entourée d’un cimetière circulaire, se trouve sur un promontoire. Une croix de 1631 se trouve à proximité. Parking place de l’église | Pas d’accès pour les PMR.

