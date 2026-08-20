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AGENDA · Boëseghem

Visite de l’église Saint-Léger de Boëseghem, Eglise de Boëseghem, Boëseghem

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Boëseghem · Boëseghem

Visite de l’église Saint-Léger de Boëseghem, Eglise de Boëseghem, Boëseghem

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de Boëseghem
Adresse
La Place, 59189 Boëseghem
Ville
59189 Boëseghem
Département
Nord

Visite de l’église Saint-Léger de Boëseghem Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise de Boëseghem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Malgré sa fermeture au public depuis juin 2023, l’église Saint-Léger de Boëseghem continue d’attirer l’oeil des habitants et touristes. L’édifice qui a connu des pillages, incendies et plusieurs reconstructions à travers les siècles, n’a cessé de s’agrandir pour devenir l’église d’aujourd’hui. Sa particularité réside sans nul doute dans le retournement qu’elle a subi au début du XXème siècle.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir ce patrimoine singulier à travers une visite exétieure commentée et une visite en 3D de l’intérieur de l’édifice. Au cours de cet après-midi, une présentation des prochains travaux de sauvegarde sera proposée par la Municipalité.
Rendez-vous samedi 19 septembre à partir de 14h devant l’église située sur la Place de Boëseghem !

Eglise de Boëseghem La Place, 59189 Boëseghem Boëseghem 59189 Nord Hauts-de-France
Malgré sa fermeture au public depuis juin 2023, l’église Saint-Léger de Boëseghem continue d’attirer l’oeil des habitants et touristes. L’édifice qui a connu des pillages, incendies et plusieurs à de…

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