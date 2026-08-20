Visite de l’église Saint-Léger de Boëseghem, Eglise de Boëseghem, Boëseghem

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Léger de Boëseghem Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise de Boëseghem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Malgré sa fermeture au public depuis juin 2023, l’église Saint-Léger de Boëseghem continue d’attirer l’oeil des habitants et touristes. L’édifice qui a connu des pillages, incendies et plusieurs reconstructions à travers les siècles, n’a cessé de s’agrandir pour devenir l’église d’aujourd’hui. Sa particularité réside sans nul doute dans le retournement qu’elle a subi au début du XXème siècle.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir ce patrimoine singulier à travers une visite exétieure commentée et une visite en 3D de l’intérieur de l’édifice. Au cours de cet après-midi, une présentation des prochains travaux de sauvegarde sera proposée par la Municipalité.

Rendez-vous samedi 19 septembre à partir de 14h devant l’église située sur la Place de Boëseghem !

Eglise de Boëseghem La Place, 59189 Boëseghem Boëseghem 59189 Nord Hauts-de-France

Malgré sa fermeture au public depuis juin 2023, l’église Saint-Léger de Boëseghem continue d’attirer l’oeil des habitants et touristes. L’édifice qui a connu des pillages, incendies et plusieurs à de…

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