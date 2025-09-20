Visite de l’église Saint-Louis d’Uza Église Saint-Louis Uza

Visite de l’église Saint-Louis d’Uza Église Saint-Louis Uza samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Louis d’Uza 20 et 21 septembre Église Saint-Louis Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les peintures, les statues… le charme de cet édifice de culte et d’histoire.

Entrée gratuite.

Église Saint-Louis 16 D41, 40170 Uza, France Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine En 1865, la commune d’Uza obtint de devenir une paroisse et d’être détachée de celle de Lit et Mixe. L’ancienne chapelle du village étant devenue insuffisante, compte-tenu du nombre d’ouvriers travaillant à la forge, le marquis Romain-Bertrand de Lur-Saluces fit édifier par l’architecte Louis Garros cette église néogothique, de 1867 à 1869. Les volumes extérieurs de proportions élancés sont dominés par le clocher occidental et sa flèche. Le chœur est entouré de deux chapelles accolées formant absidioles, selon une disposition originale. A l’intérieur, le décor architectural affiche une référence au XIIIe siècle. Décor peint dans l’abside et les absidioles. Le mobilier est contemporain de la construction.

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les peintures, les statues… le charme de cet édifice de culte et d’histoire.

© Yohan Espiaube