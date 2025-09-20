Visite de l’église Saint Louis Visite commentées -JEP 2025 Place de la République Hyères
Visite de l’église Saint Louis Visite commentées -JEP 2025 Place de la République Hyères samedi 20 septembre 2025.
Visite de l’église Saint Louis Visite commentées -JEP 2025
Place de la République Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.
.
Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
English :
Guided tours as part of Heritage Days 2025.
German :
Kommentierte Besichtigungen im Rahmen der Journées du Patrimoines 2025.
Italiano :
Visite guidate nell’ambito delle Giornate del Patrimonio 2025.
Espanol :
Visitas guiadas en el marco de las Jornadas del Patrimonio 2025.
L’événement Visite de l’église Saint Louis Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée