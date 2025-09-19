Visite de l’église Saint-Loup-de-Sens, Journées Européennes du Patrimoine Auxon

Rue de la mairie Auxon Aube

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19 17:30:00

2025-09-19

Vendredi 19 septembre AUXON Visite de l’église Saint-Loup-de-Sens, Journées Européennes du Patrimoine. De 14h30 à 17h30 à l’église d’Auxon rue de la mairie.

Offerte au XVIe siècle par la famille Chevillard, l’église d’Auxon est un édifice remarquable, généreusement orné de statues et de vitraux illustrant le martyre du Christ. Endommagés par une bombe en 1870, les vitraux furent maladroitement réinstallés, avant d’être restaurés avec soin au XIXe siècle par les ateliers de Félix Gaudin. Cette œuvre magnifiée est aujourd’hui présentée à l’admiration des visiteurs lors d’une visite commentée.

La cure d’Auxon est consacrée à saint Loup de Sens. Cette église était jadis rattachée au diocèse de Sens (Yonne), siège d’une cure à la collation de l’abbé de l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens ; elle recouvrait les hameaux d’Eaux, Puiseaux et Montigny avant que ceux-ci ne deviennent des paroisses. L’église est citée dès le IXeme siècle et placée sous le vocable de saint Pierre. L’église actuelle est commencée par l’est vers 1506 ; elle fut terminée avant 1550. Portail sud de 1537. Portail ouest de 1540. Voûtes occidentales et tour du XVIIeme siècle. .

Rue de la mairie Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 50 23 44 13 paroisse.auxon@free.fr

