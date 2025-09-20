Visite de l’église Saint Loup Église Saint-Loup Châtenoy

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église Saint Loup

Église Saint-Loup 8 rue Grande 77167 Châtenoy Châtenoy 77167 Seine-et-Marne Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

