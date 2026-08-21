Visite de l’église Saint Malo, Église Saint Malo, Les Mées

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Malo Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint Malo Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Malo du XVIe

l’église Saint-Malo du XVIe. Statues en terre cuite polychrome de la Vierge et de sainte Barbe (XVIIe ou XVIIIe siècle) et Christ en bois. Retable du maître-autel de 1755 en pierre polychrome.

Ancien prieuré du Boulay XIIIe.

Ancien presbytère du XVIIIe.

Les parties les plus anciennes de cette église semblent dater du Moyen-Age, mais l’édifice a été très remanié au XVIe s.

Les chapelles latérales ont été ajoutées à cette époque, tout comme l’ouverture de la grande verrière du chœur.

Le clocher en flèche, restauré au XIXe s., est couvert d’ardoises.

A l’intérieur de l’église, deux statues polychromes attirent l’attention. L’une de La Vierge en terre cuite, l’autre de Sainte Barbe en pierre, datant des XVIIe et XVIIIe s.

Un Christ en bois est aussi à remarquer.

Les stalles en bois datent du XVIIIe s. ainsi que le retable du maitre-autel (1755).

La grille de communion en fer forgé datant du XVIIIe s., est toujours en place.

Son ornementation de style rocaille est fréquent à cette époque.

Jusqu’en 1911, l’église était entourée de son cimetière.

Deux tableaux de l’église « Immaculée Conception » du retable de la Vierge et « Baptème du Christ » du retable de Jean Baptiste restaurés en 2021 et 2022.

Église Saint Malo Place Saint Malo 72260 – Les Mées Les Mées 72260 Sarthe Pays de la Loire Eglise Saint Malo

Visite de l’église Saint-Malo du XVIe

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