Visite de l’église Saint-Malo Église Saint-Malo Locmalo

Visite de l’église Saint-Malo Église Saint-Malo Locmalo samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Malo Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint-Malo Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’église Saint-Malo dans le bourg, datant du 15e siècle, vient d’être restaurée, venez (re)découvrir son histoire !

Église Saint-Malo Lesmaëc, 56160 Locmalo, France Locmalo 56160 Morbihan Bretagne

L’église Saint-Malo dans le bourg, datant du 15e siècle, vient d’être restaurée, venez (re)découvrir son histoire !

Michel Langle