Ardentes

Visite de l’Église Saint Martin d’Ardentes

Place Stanislas Limousin Ardentes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’église Saint-Martin d’Ardentes invite à un voyage à travers près de neuf siècles d’histoire.

Chef-d’œuvre de l’art roman du XII? siècle, elle se distingue par ses chapiteaux sculptés, ses vestiges antiques réemployés et ses fresques redécouvertes qui témoignent des différentes strates de son évolution. Lieu riche en symboles et en mystères, elle se révèle au fil d’une visite commentée par Gérard Guillaume, qui en éclaire les multiples lectures historiques et artistiques. .

Place Stanislas Limousin Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

The church of Saint-Martin d?Ardentes invites you on a journey through almost nine centuries of history.

L’événement Visite de l’Église Saint Martin d’Ardentes Ardentes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme