Arthon

Visite de l’Église Saint Martin d’Arthon

Place de la Mairie Arthon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Poussez les portes de l’église Saint-Martin d’Arthon, édifiée au Moyen Âge et remaniée au fil des siècles. Elle se distingue par son exceptionnel ensemble de peintures murales couvrant l’ensemble de ses murs.

Réalisés à différentes époques, ces décors associent scènes religieuses, motifs décoratifs et symboles, offrant un témoignage remarquable des pratiques artistiques et spirituelles locales. Un ensemble rare qui fait de l’édifice un élément majeur du patrimoine peint régional.

Visite proposée par Gérard Guillaume .

Place de la Mairie Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Push open the doors of the Saint-Martin d?Arthon church, built in the Middle Ages and modified over the centuries. It is distinguished by its exceptional collection of murals covering the whole of its walls.

L’événement Visite de l’Église Saint Martin d’Arthon Arthon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme