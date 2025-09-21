Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture Rue Saint-Martin Seurre
Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture Rue Saint-Martin Seurre dimanche 21 septembre 2025.
Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture
Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Laissez-vous conter les secrets de l’église Saint-Martin de Seurre, un monument historique qui a traversé les siècles. Plus qu’une simple visite, c’est un véritable voyage dans le temps qui vous attend. .
Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
English : Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture
German : Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’église Saint-Martin de Seurre entre histoire, légendes et architecture Seurre a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Rives de Saône