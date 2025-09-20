visite de l’Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin, 21 rue du parvis Saint-Martin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’architecture de l’église ainsi que l’histoire des prêtres de la congrégation du Sacré Cœur et du père Dehon.

