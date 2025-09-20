Visite de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin, Brias Brias
Visite de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin, Brias Brias samedi 20 septembre 2025.
Visite de l’église Saint-Martin 20 et 21 septembre Eglise Saint-Martin, Brias Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visite libre de l’église Saint-Martin le samedi et dimanche de 10h à 17h
Eglise Saint-Martin, Brias Brias, rue de la mairie Brias 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025