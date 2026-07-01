Visite de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Trizay-lès-Bonneval

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Eure-et-Loir

gratuité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Église Saint-Martin de Trizay-Lès-Bonneval – Caquetoire qui abrite un portail roman de la fin du XIIᵉ siècle. Statue polychrome de saint Martin sur son cheval.

L’église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d’un quart par un proche en pisé avec colombage et qui a ici un rôle de « caquetoire ». Le porche abrite un portail roman de la fin du XIIᵉ siècle. Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une petite sacristie sur la gauche. La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène renversée avec entraits et poinçons.

Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, refaites en 1788. Un petit retable de bois renferme, entre deux colonnes, une niche avec la statue de saint Martin (saint patron du village). Il est surmonté d’une niche avec une Vierge à l’Enfant, statue polychrome représentant saint Martin sur son cheval qui vient d’être restauré. Un tableau du XVIIIᵉ siècle se trouve au-dessus de la porte de la sacristie. Le titre de l’œuvre est « Ananie imposant les mains à Saint Paul » d’après Jean Restout 1692-1768, peintre français de l’époque baroque.

Eléments historiques : Cette peinture (144x114cm) est une très belle copie, peut-être d’atelier, d’une œuvre de 1719 de Jean Restout, dont il existe deux versions conservées au Musée du Louvre. Ces deux versions présentent des tailles différentes (18 x 32 cm, pour la première, 90 x 73cm pour la seconde).

La plus grande a été commandée par la Congrégation de Saint Maurice pour l’église de l’abbaye de St. Germain des Prés à Paris.

La sacristie comporte également la partie supérieure d’un meuble ancien et une belle armoire Louis XV. Un lutrin du XVIIIᵉ siècle avec un aigle aux ailes déployées.

Le clocher qui était déjà modeste à l’origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 1930. Il abrite une cloche unique.

Église Saint-Martin Place de l’Église 28800 Trizay-lès-Bonneval Trizay-lès-Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire L’église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d’un quart par un porche en pisé avec colombage et qui a ici un rôle de « caquetoire ». Le porche abrite un portail roman de la fin du XIIe siècle. Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une petite sacristie sur la gauche. La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène renversée avec entraits et poinçons.

Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, refaites en 1788. Un petit retable de bois renferme entre deux colonnes une niche avec la statue de Saint-Martin au dessus de l’autel principal. Il est surmonté d’une niche avec une vierge à l’enfant. Une statue polychrome représentant Saint Martin sur son cheval. Polychromie tricolore : manteau rouge, tunique bleue et cheval blanc.

Une peinture du XVIIIe siècle qui initialement se trouvait sous le porche a été restaurée et vient récemment de reprendre sa place dans l’église. Titre de l’œuvre « Ananie imposant les mains à Saint Paul » d’après le peintre français Jean Restout (1692-1768). Très belle copie de 1719 exécutée par le peintre lui-même.

La sacristie comporte également la partie supérieure d’un meuble ancien et une belle armoire Louis XV. Autre mobilier un beau lutrin du XVIIIe siècle avec un aigle aux ailes déployées.

Le clocher qui était déjà modeste à l’origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 1930.

Il abrite une cloche unique, non électrifiée, mue par une corde fixée à un bras solidaire du mouton en bois. La flèche du clocher de l’église beaucoup plus haute que l’actuelle, est fortement inclinée vers l’est.

Église Saint-Martin de Trizay-Lès-Bonneval – Caquetoire qui abrite un portail roman de la fin du XIIe siècle. Statue polychrome de saint Martin sur son cheval.

©Jean-Yves GUILLOT