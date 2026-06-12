Visite de l’église Saint-Martin et des extérieurs du Château de la Roque Baignard La Roque-Baignard samedi 15 août 2026.

La Roque-Baignard

Visite de l’église Saint-Martin et des extérieurs du Château de la Roque Baignard

Eglise La Roque-Baignard Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Découverte patrimoniale

Les fondations de l’église remontent à l’époque romane. Elle est reconstruite pour l’essentiel aux 14e et 15e siècles. La nef est surmontée à l’ouest d’un clocher à tabouret et flèche polygonale.

A l’intérieur, beau retable du 18e siècle en harmonie avec l’ensemble du décor.

Visite des extérieurs du château de la Roque-Baignard.

Le château possède une histoire intimement liée à la noblesse locale puis à l’histoire littéraire française.

Évocation d’André Gide, l’un de ses illustres occupants, profondément marqué par l’atmosphère des lieux

Au chant de la cascade se mêlaient les chuchotis de la rivière et le murmure continu d’une petite source captée qui jaillissait hors de l’île, en face de la poterne […]. Un peuple d’hirondelles sans cesse tournoyait autour de la maison ; leurs nids d’argile s’abritaient sous le rebord des toits, dans l’embrasure des fenêtres… Quand je pense à La Roque, c’est

d’abord leurs cris que j’entends ; on eût dit que l’azur se déchirait à leur passage.

André Gide, Si le grain ne meurt, Chapitre III .

Eglise La Roque-Baignard 14340 Calvados Normandie

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L’événement Visite de l’église Saint-Martin et des extérieurs du Château de la Roque Baignard La Roque-Baignard a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Terre d’Auge Tourisme