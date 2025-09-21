Visite de l’église Saint-Martin-et-Sainte-Croix Hameau du Taxo d’Avall Argelès-sur-Mer

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’église Saint-Martin-et-Sainte-Croix de Taxo d’Avall ou Tatzo d’Avall est une église romane, sans doute bâtie vers le XIe siècle. Propriété de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR) dans sa majeure partie et de la commune d’Argelès-sur-Mer pour l’abside, elle fait l’objet d’un chantier de restauration mené par l’ASPAHR.

Habituellement fermée au public, elle sera exceptionnellement ouverte et pourra être visitée de manière libre ou commentée par les membres de l’ASPAHR tout au long de la journée.

Hameau du Taxo d’Avall 29 Rue Jean Moulin, 66700 Argelès-sur-Mer, France Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie La première mention de « Fluvium Tacitum » remonte à 823. Le château se compose de deux ensembles : l’église, le donjon, la tour de guet ; l’enceinte avec ses tours. L’église faisait corps avec le château primitif. Elle présente un plan à deux nefs égales et une abside unique. Les deux nefs sont couvertes par une seule voûte en berceau surbaissé et séparées par un mur percé de trois arcs légèrement outrepassés. Deux chapelles furent rajoutées au XIVe siècle contre le choeur. Au XVIe siècle, construction sur deux travées d’une tribune bâtie sur croisée d’ogives. La porte primitive s’ouvre au sud. A l’intérieur, les impostes des piliers et les chapiteaux des pilastres sont scuptés de motifs romans. L’église est flanquée, au sud, d’un haut bâtiment carré dit « donjon », appareillé en galets de rivière disposés en arête de poisson. Le rez-de-chaussée est occupé par une grande salle voûtée à croisées d’ogives. A l’ouest du donjon, entre la tour de guet et l’église, se trouvent les restes d’un bâtiment. De l’enceinte extérieure subsiste un élément au sud. La première enceinte intérieure a conservé la majeure partie de ses courtines percées d’archères. Trois tours d’enceinte (sur les cinq primitives) ont été détruites.

© Palauenc05