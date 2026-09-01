Informations pratiques

Le Cellier

Visite de l’église Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine

Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Un édifice remarquable de style roman byzantin, conçu par l’architecte René Ménard. Inaugurée en 1895, cette église est un véritable trésor architectural situé à Le Cellier. Lors de cette visite, vous aurez l’occasion d’admirer des fresques impressionnantes réalisées par les frères Albert et Paul Lemasson en 1925 et 1931.

La représentation de Saint Martin de Tours, célèbre pour son geste de charité, est mise en valeur par la plus grande fresque connue sur la voûte du choeur.

Vous pourrez également apprécier les vitraux du début du XXe siècle et l’orgue majestueux qui enrichissent l’atmosphère de ce lieu sacré.

Cette visite est accessible via un audioguide sur smartphone, vous permettant de découvrir l’histoire et les détails fascinants de l’église à votre rythme. Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer un site-étape sur la Via Sancti Martini, un itinéraire culturel européen qui relie Nantes à Tours. .

Place Saint-Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 passerelle.cd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite de l’église Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis