Visite de l’Eglise Saint Martin Place Monge Nolay

Place Monge Eglise Nolay Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:45:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
NOLAY DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 10h45
VISITE GUIDEE DE L’EGLISE ST MARTIN.
1h30 pour découvrir Histoire et Patrimoine de l’église Saint Martin de Nolay.
Accès libre sans réservation¨
Organisée par l’association Nolay Histoire et Patrimoine .
Place Monge Eglise Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté avnpatrimoine@orange.fr
