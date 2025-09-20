Visite de l’église Saint-Maurice d’Agaune Eglise Vauxrezis

Visite de l’église Saint-Maurice d’Agaune Samedi 20 septembre, 10h00 Eglise Aisne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Redécouvrez ce joyau du territoire, fraîchement restauré en 2022 grâce à la Mission Bern. Départs de visites réguliers.

Eglise 1, place de l’église 02200 VAUXREZIS Vauxrezis 02200 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons