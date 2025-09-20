Visite de l’église Saint-Maurice de Flaxieu Flaxieu
Venez découvrir ce petit bijou d’art gothique qu’est l’église Saint-Maurice de Flaxieu. Edifiée à partir de 1483 à l’initiative de Hugonin de Montfalcon, elle fut placée sous le double vocable de Saint-Maurice et de Saint-Innocent.
Eglise Saint-Maurice Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes mairie.flaxieu@gmail.com
English :
Come and discover the little gem of Gothic art that is the Church of Saint Maurice in Flaxieu. Built from 1483 onwards on the initiative of Hugonin de Montfalcon, it was dedicated to both Saint Maurice and Saint Innocent.
German :
Entdecken Sie dieses kleine Juwel der gotischen Kunst, die Kirche Saint-Maurice in Flaxieu. Sie wurde ab 1483 auf Initiative von Hugonin de Montfalcon erbaut und stand unter dem doppelten Vokabular von Saint-Maurice und Saint-Innocent.
Italiano :
Venite a scoprire questo piccolo gioiello dell’arte gotica, la chiesa di Saint-Maurice de Flaxieu. Costruita nel 1483 su iniziativa di Hugonin de Montfalcon, fu posta sotto il duplice patronato di Saint-Maurice e Saint-Innocent.
Espanol :
Venga a descubrir esta pequeña joya del arte gótico, la iglesia de Saint-Maurice de Flaxieu. Construida a partir de 1483 por iniciativa de Hugonin de Montfalcon, fue puesta bajo el doble patrocinio de Saint-Maurice y Saint-Innocent.
