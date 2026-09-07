Visite de L’église Saint Maurice, Eglise Saint Maurice, Chamousset

Informations pratiques

Visite de L’église Saint Maurice Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Eglise Saint Maurice Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 16h : Vous pourrez visiter l’Eglise de la commune de Chamousset, pour les enfants une chasse aux trésors sera organisée aux même horaires.

Eglise Saint Maurice Rue de L’église 73390 Chamousset Chamousset 73390 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 36 43 28 https://mairie-chamousset.fr/ L’église dont la construction débute en 1716, est achevée, en ce qui concerne le gros œuvre, en 1725 ; elle ne sera cependant achevée et ouverte au culte qu’en 1751.

Cette église de style composite se rattache encore à la période du baroque tardif. Mais elle jouit d’une originalité exceptionnelle, celle de son plan cruciforme, de forme quadrilobée, ne se retrouvant guère que dans l’Orient paléochrétien.

Après avoir gravit 5 marches, on franchit le portail d’entrée encadré de deux pilastres. Le maître-autel, surmonté d’un retable dont le tableau situé au centre a été récemment restauré, disposé face à l’entrée, se situe au fond de l’abside centrale, appelé le chœur, encadrée par deux portes ouvrant sur la sacristie et sur la montée du clocher.

Les deux chapelles latérales sont dédiées à Marie ainsi qu’à Joseph et Saint-Maurice, Saint Patron de Chamousset.

Les vitraux, au nombre de sept, et les verrières laissent pénétrer la lumière extérieure. Praking devant l’église

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 16h : Vous pourrez visiter l’Eglise de la commune de Chamousset, pour les enfants une chasse aux trésors sera organisée aux même horaires.