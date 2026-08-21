Visite de l’église Saint Maurice, Église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts, Villiers-les-Hauts

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez l’église Saint-Maurice, un joyau médiéval !

Datant de la fin du XIIᵉ siècle et reconstruite au XVᵉ, cette église abrite des trésors :

Toiture en lave caractéristique,

Peintures intérieures restaurées, dont un Saint Christophe exceptionnel,

Retable du XVIIIᵉ siècle,

Clocher-porche imposant.

Entourée de son cimetière, elle allie histoire, art et sérénité. Une visite à ne pas manquer !

Église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts 89160 Villiers-les-Hauts Villiers-les-Hauts 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Construite au XIIe siècle, l’église Saint-Maurice a été remaniée aux époques postérieures. Le chœur, plus élevé que la nef et légèrement décalé par rapport à celle-ci, a été reconstruit dans la deuxième moitié du XVe siècle, de même que la chapelle qui le jouxte au nord. L’église possède un très beau retable du XVIIIe siècle. parking sur place.

Eglise datant de la fin du XIIe, reconstruite au XVe, entourée du cimetière. Toiture en lave, peintures intérieures récemment découvertes et restaurées (magnifique Saint Christophe), retable du — :…

©commune Villiers-les-Hauts