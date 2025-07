Visite de l’église Saint-Maurice Rouvres-les-Vignes

Ouverture exceptionnelle lundi 28 juillet de la non moins exceptionnelle église Saint-Maurice de Rouvres-les-Vignes.

Nichée au cœur du vignoble, entre Bar-sur-Aube et Colombey-Les-Deux-Églises, elle constitue un site unique et majeur pour qui s’intéresse à la statuaire de Vendeuvre et en particulier à l’œuvre de son créateur, Léon Moynet (1818-1892).

Dès 1845, il la pare de lambris qui ont tout l’air d’être en bois mais qui sont en terre cuite… À partir de 1850, il crée un spectaculaire et monumental maître autel, lui aussi en terre cuite. S’y ajoutent, toujours en argile, la réalisation de l’autel de Saint-Vincent et les décorations des autels de la Vierge-marie et du Sacré-Cœur ainsi que le réaménagement de la chapelle baptismale et l’apport des statues de la nef.

Époustouflante, l’église Saint-Maurice de Rouvres-les-Vignes est en soi un musée de la statuaire de Vendeuvre élaborée pendant la première période de la Manufacture d’Art Chrétien (1842-1961).

Une visite à ne pas manquer ! .

Eglise Rouvres-les-Vignes 10200 Aube Grand Est artho.vendeuvre@orange.fr

