Visite de l’église saint Michel, Église Saint-Michel, Berlaimont
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Berlaimont
Informations pratiques
Visite de l’église saint Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’église saint michel de Berlaimont, patrimoine sauvegardé et résilient.
Visite guidée, jeux et animation pour enfants.
L’accueil est réalisé par les étudiants en BTS tourisme de l’institution sainte Jeanne d’Arc d’Aulnoye Aymeries
Église Saint-Michel Berlaimont Berlaimont 59145 Nord Hauts-de-France
Découvrez l’église saint michel de Berlaimont,patrimoine sauvegardé et résilient.
©institution sainte jeanne d’arc