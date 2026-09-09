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AGENDA · Berlaimont

Visite de l’église saint Michel, Église Saint-Michel, Berlaimont

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Berlaimont

Visite de l’église saint Michel, Église Saint-Michel, Berlaimont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
Berlaimont
Ville
59145 Berlaimont
Département
Nord

Visite de l’église saint Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église saint michel de Berlaimont, patrimoine sauvegardé et résilient.
Visite guidée, jeux et animation pour enfants.
L’accueil est réalisé par les étudiants en BTS tourisme de l’institution sainte Jeanne d’Arc d’Aulnoye Aymeries

Église Saint-Michel Berlaimont Berlaimont 59145 Nord Hauts-de-France
Découvrez l’église saint michel de Berlaimont,patrimoine sauvegardé et résilient.

©institution sainte jeanne d’arc