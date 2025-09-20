Visite de l’église Saint-Michel Eglise Saint-Michel Saint-Michel-de-Bannières

Gratuit. Sans réservation. Informations au 06 33 12 26 11

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église Saint-Michel

Découvrez cette église, point de départ de la petite randonnée « Aux croix des chemins ».

Possibilité de visite commentée sur demande : 06 33 12 26 11.

Eglise Saint-Michel Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel-de-Bannières classée Monument Historique a fait l’objet d’une restauration complète de 2002 à 2015. Elle possède un dossier du projet de restauration contenant des plans très intéressants qui ont contribué à mieux connaître les phases de sa construction au fil des siècles. Parking

